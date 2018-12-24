В ВМС закончились сборы резервистов первой очереди

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Военно-Морских Силах Вооруженных сил Украины завершилась сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"23 декабря 2018 года, завершились 15-ти дневные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди, которые проходили на базе отдельной бригады морской пехоты ВСМ ВС Украины. Целью мероприятия было повышение уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии со стороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Личный состав резерва вместе с подразделениями морской пехоты в условиях максимально приближенных к боевым приняли участие в батальонных тактических учениях, которые развернулись вдоль всей линии морского побережья.

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"Во время учений подразделения резерва практически овладели навыками десантирования с воздуха, с моря, ведением огня, управлением техники и отработки мероприятий по отражению военной агрессии со стороны противника. Значительной составляющей учений была профессиональная подготовка специалистов резерва, что позволило повысить их навыки в работе с современными образцами вооружения и техники", – отметили в Министерстве.

Также в Минобороны отметили, что за время учений не было зафиксировано ни одного правонарушения, в том числе употребление алкоголя или запрещенных веществ.

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Напомним, учебные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди начались в Военно-морских силах ВСУ в начале декабря.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также был ранен и захвачены в плен членов их экипажей.

Из-за этого в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря. В связи с этим в Украине начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных.