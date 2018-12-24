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Украинцы завоевали медали на соревнованиях по бодибилдингу в Испании

Украинцы завоевали медали на соревнованиях по бодибилдингу в Испании

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сразу двое украинцев взошли на пьедесталы международных соревнований по бодибилдингу, которые прошли в Таррагоне (Испания), информирует УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Первім призером стала серебряная медалистка чемпионата мира среди мастеров Евгения Самойлова, которая получила награду в категории фитнес-бикини до 163 см.

Вторую медаль, теперь на соревнованиях за Кубок мира, завоевал Дмитрий Кражан. Он стал серебряным призером по бодибилдингу среди юниоров.

Напомним, что украинцы завоевали ряд медалей на чемпионате Европы по бодибилдингу.

Источник: УНН
Теги: спорт
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