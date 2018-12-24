Над Сицилией частично закрыли небо

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На Сицилии частично закрыли небо из-за извержения вулкана, сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Из-за извержения вулкана Этна на Сицилии частично закрыли воздушное пространство. Извержение вулкана было спровоцировано незначительной силы землетрясениями. Ранее в регионе было зарегистрировано 130 сейсмических толчков, самый сильный - магнитудой 4,0.

После того, как сегодня, 24 декабря, вулкан выбросил столб пепла решено было частично закрыть небо над островом. Такое решение было принято из-за плохой видимости.

Аэропорт Катании существенно ограничил количество принимаемых рейсов.