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Трехлетний мальчик самостоятельно вышел из тайги после гибели отца

Трехлетний мальчик самостоятельно вышел из тайги после гибели отца

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Трехлетний мальчик выжил, оказавшись после гибели отца в одиночестве в морозную ночь на таежной дороге в нескольких километрах от небольшого населенного пункта в Хабаровском крае. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

В администрации села Кенай Комсомольского района Хабаровского края РФ рассказали, что местный житель, забрав сына вечером из детского сада, отправился с ним на реку, чтобы разведать дорогу для поездки на предстоящую рыбалку. Примерно в 3 км от поселения в лесу мужчина высадил ребенка на берегу, а сам выехал на лед, и снегоход провалился.

Как объяснил мальчик, отец успел сказать ему, чтобы тот возвращался в село. "Малыш отправился по следу снегохода к дороге. Маленькие следы позже обнаружили выехавшие на место жители села", - сообщила сотрудница сельской администрации Гульнара Канавцева.

По ее словам, выйдя на дорогу, мальчик пошел в противоположную от села сторону. Между тем к ночи температура воздуха опустилась до минус 30-35 градусов.

"По счастливой случайности по той дороге, где машины почти не ездят, только лесовозы иногда, домой с лесозаготовительного предприятия возвращался один из местных. Он подобрал ребенка. Мальчика привезли домой", - сказала Канавцева.

К моменту обнаружения ребенок успел преодолеть примерно трехкилометровое расстояние. На следующий день у него поднялась высокая температура, и теперь он получает лечение дома. Тело провалившегося под лед мужчины ищут спасатели.

Источник: УНН
Теги: дети
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