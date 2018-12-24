На популярном курорте в Карпатах пострадала женщина

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Женщина попала в больницу из-за инцидента с ратраками на популярном горнолыжном карпатском курорте Драгобрат. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

"В результате инцидента пострадала женщина, она госпитализирована. Находится в больнице. Что случилось – будет установлено в ходе следствия", – отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

По сообщению местных СМИ, ратрак наехал на женщину, когда сдавал назад. Пострадавшая, которая приехала из Киева на отдых, получила тяжелые травмы.

Отметим, что ратрак используют для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс.

Напомним, четверо туристов заблудились в Карпатах во время катания на лыжах.