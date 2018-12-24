Еще один украинский моряк заявил, что он военнопленный

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Членом экипажа рейдового буксира “Яны-Капу” Михаил Власюк заявил следсвию в Росси, что является военнопленным. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов, передает УНН.

Он сообщил, что адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Ислям Велиляев сегодня встретился с членом экипажа рейдового буксира “Яны-Капу” Михаилом Власюком в рамках проведения следственных действий следователем Следственного управления ФСБ РФ.

До начала следственных действий адвокат смог наедине поговорить с Михаилом. “Власюк сообщил, что содержится в двухместной камере, все необходимые продукты и вещи ему передали через волонтеров. На здоровье не жалуется. Чувствует себя нормально, не подавлен”, — написал Полозов.

Адвокат разъяснил Михаилу что ему необходимо делать в том случае, если со стороны оперативников ФСБ или сокамерника будет осуществляться психологическое давление с целью оговорить себя, своих боевых товарищей или признать вину.

“В ходе следственных действий Михаил Власюк под протокол заявил, что является военнопленным.

Он стал 21-м украинским моряком, заявившим российским следователям ФСБ что является военнопленным”, — написала Полозов.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека — военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряка арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

Впоследствии в России заявили, что в московское СИЗО “Лефортово” из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице “Матросской тишины”. Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.