Министр энергетики РФ гарантировал поставки газа в ЕС независимо от соглашения с Украиной

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете “Коммерсант” заявил, что Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в том случае, если к концу 2019 года Москве и Киеву не удастся достигнуть договоренностей по транзиту российского газа, сообщает УНН.

“При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным „Газпромом“ долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объемами”, — сказал он.

Он отметил, что конструктивному диалогу с украинскими властями “мешают разбирательства „Газпрома“ и „Нафтогаза“ по поставкам и транзиту российского газа”. “Поскольку в результате решений Стокгольмского арбитража был нарушен баланс интересов по двум контрактам, которые были подписаны „Газпромом“ и „Нафтогазом“ в 2009 году, в суде решается вопрос о расторжении этих контрактов”, — подчеркнул Новак.

По его словам, “Газпром” готов в качестве одной из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе компании.

Напоминаем, суд в США позволил “Нафтогазу” получить данные об активах “Газпрома”.