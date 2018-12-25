Геращенко: представители РФ избегают переговоров об Азовском море и Керченском проливе

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Представители России в контактной группе в Минске избегают переговоров об Азовском море и Керченском проливе, в том числе — о предложении Украины установить пункт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи. Об этом заявила представительница Украины в контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко изданию “Крым.Реалии”, передает УНН.

Она сказала, что: “Россияне слышать ничего не хотят о каких-то уступках, касающихся демилитаризации Черного и Азовского морей. Впервые Борис Грызлов, представитель России в трехсторонней контактной группе, выскочил из переговоров, только речь зашла о Азове. А на последней встрече, 19 декабря, представитель Российской Федерации вообще не появился, и Россию представляли другие дипломаты”.

Вице-спикер Верховной Рады добавила, что “присутствие Грызлова или других представителей ничего не меняет в позиции российской стороны”, поскольку Россия и ее представители во всех группах “имеют четкую установку на замораживание конфликта”.

Как сообщал УНН, переговорную площадку Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе целесообразно перенести из Минска, например, в Астану. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.