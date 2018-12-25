ООС: боевики совершили 20 обстрелов позиций украинских военных

КИЕВ. 25 декабря. УНН. 24 декабря боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели: “обстрелы дважды: из минометов калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, и поселка Пески — на Донецком направлении, а с минометов калибра 82 мм по населенному пункту Кряковка на Луганском направлении, поселка Луганское на Донецком направлении, и поселка Гнутово, что на Мариупольском направлении. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское — на Луганском направлении, населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское — на Донецком направлении, поселка Южное на Горловском направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное — на Мариупольском направлении. Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства”.

За прошедшие сутки трое военнослужащих получили ранения.

“По данным разведки, 24 декабря один оккупант был уничтожен и шесть получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал”, — добавили в пресс-центре ООС.