УПЦ МП планирует оспорить в Конституционном суде закон об изменении в названии церкви

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что УПЦ МП планирует обжаловать в Конституционном суде закон об изменении в названии церкви. Об этом он заявил в интервью информационно-просветительского отдела УПЦ, передает УНН.

"Мы намерены защищать свои права всеми законными способами. Нами было направлено обращение к Президенту Украины - применить право вето, но, как мы видим, он таким правом не воспользовался. Кроме, этого, поскольку имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд", - сказал он.



Как сообщал УНН, Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП.



По словам Порошенко, изменения в закон придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

Напомним, Верховная Рада запретила УПЦ МП называться украинской.