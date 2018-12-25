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Папа Римский пожелал мира для Украины

Папа Римский пожелал мира для Украины

Папа Римский Франциск

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Папа Римский Франциск пожелал мира для Украины. Только в мире и уважении прав каждой нации, страна может оправиться от страданий, которые получила и восстановить достойные условия жизни для своих граждан. Об этом заявил Папа Римский Франциск во время поздравления с Рождеством, передает УНН.

"Пусть новорожденный Господь принесет облегчение любимой Украине, стремящейся достичь прочного мира. Только в мире и уважении прав каждой нации, страна может оправиться от страданий, которые получила и восстановить достойные условия жизни для своих граждан. Я поддерживаю христианские общины этого региона и молюсь, чтобы мы могли строить отношения братства и дружбы", - сказал он.

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Как сообщал УНН, Папа Римский призвал людей жить проще.

Как сообщал УНН, председатель Римско-католической церкви Папа Римский Франциск призвал священников, которые прибегали к сексуальному развращению детей, готовиться к "человеческому и божественного правосудию".

Источник: УНН
Теги: Украина, Папа Римский, Рождество Христово, мир
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