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Выборы глав ОТО: больше победителей - самовыдвиженцы

Выборы глав ОТО: больше победителей - самовыдвиженцы

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Большинство победителей на выборах глав городских, поселковых и сельских ОТО, которые состоялись 23 декабря в части объединенных территориальных общин Украины, являются самовыдвиженцами. Это следует из данных, которые обнародовал комитет избирателей Украины в своем Facebook, передает УНН.

По данным КИУ, главами ОТО стали 32 самовыдвиженцы, из них 10 глав были официально поддержаны БПП. Больше всего победителей, имеющих партийную принадлежность, у Блока Петра Порошенко (30 голов), председателями ОТО от "Батькивщины" стали 5 кандидатов, по двое от УКРОПА, Аграрной партии и партии "За конкретные дела" и по одному представителю иметь "Самопомощь", "Свобода", "Народная партия" и партия "Черкасчане". Принадлежность еще одного победителя уточняется.

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Результаты голосований по председателей городских, сельских, поселковых ОТО:

  • БПП - 38,5%, (30 голов ОТО. Партия указывает 52 победителей, учитывая кандидатов, которых она официально поддерживала)
  • "Батькивщина" - 6,5% (5 голов ОТО).
  • "За конкретные дела" - 2,5% (2 голов ОТО).
  • "Аграрная партия" - 2,5% (2 голов ОТО).
  • УКРОП - 2,5% (2 голов ОТО).
  • "Свобода" - 1,3% (1 глава ОТО).
  • "Самопомощь" - 1,3% (1 глава ОТО).
  • "Черкасчане" - 1,3% (1 глава ОТО).
  • "Народная партия" - 1,3% (1 голова ОТО).
  • Информация уточняется - (1 глава ОТО).
  • Самовыдвиженцы - 41% (32 головы ОТО. В случае если учитывать кандидатов, поддерживаемых БПП - 10 голов ОТО)


Как сообщал УНН, 23 декабря 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях проходят первые местные выборы глав и депутатов.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина
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