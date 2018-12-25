Выборы глав ОТО: больше победителей - самовыдвиженцы

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Большинство победителей на выборах глав городских, поселковых и сельских ОТО, которые состоялись 23 декабря в части объединенных территориальных общин Украины, являются самовыдвиженцами. Это следует из данных, которые обнародовал комитет избирателей Украины в своем Facebook, передает УНН.

По данным КИУ, главами ОТО стали 32 самовыдвиженцы, из них 10 глав были официально поддержаны БПП. Больше всего победителей, имеющих партийную принадлежность, у Блока Петра Порошенко (30 голов), председателями ОТО от "Батькивщины" стали 5 кандидатов, по двое от УКРОПА, Аграрной партии и партии "За конкретные дела" и по одному представителю иметь "Самопомощь", "Свобода", "Народная партия" и партия "Черкасчане". Принадлежность еще одного победителя уточняется.



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Результаты голосований по председателей городских, сельских, поселковых ОТО:

БПП - 38,5%, (30 голов ОТО. Партия указывает 52 победителей, учитывая кандидатов, которых она официально поддерживала)

"Батькивщина" - 6,5% (5 голов ОТО).

"За конкретные дела" - 2,5% (2 голов ОТО).

"Аграрная партия" - 2,5% (2 голов ОТО).

УКРОП - 2,5% (2 голов ОТО).

"Свобода" - 1,3% (1 глава ОТО).

"Самопомощь" - 1,3% (1 глава ОТО).

"Черкасчане" - 1,3% (1 глава ОТО).

"Народная партия" - 1,3% (1 голова ОТО).

Информация уточняется - (1 глава ОТО).

Самовыдвиженцы - 41% (32 головы ОТО. В случае если учитывать кандидатов, поддерживаемых БПП - 10 голов ОТО)



Как сообщал УНН, 23 декабря 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях проходят первые местные выборы глав и депутатов.