Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 25 декабря 2018 18:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Следующий год будет удачным для творчества и рождения детей – астролог
Следующий год будет удачным для творчества и рождения детей – астролог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9930
Версия для печати

РФ расширила список санкций против Украины: полный список

РФ расширила список санкций против Украины: полный список

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сегодня Россия расширила список санкций против Украины, передает УНН.

Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75. 

С полным списком можно ознакомиться тут

Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санкции России против украинцев: Розенблат говорит, что влияния не почувствует

Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.

Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.

Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вятрович считает санкции РФ признанием своих заслуг

Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.

В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.