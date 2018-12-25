Члены Кабмина не попали под новые санкции РФ
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Членов Кабинета Министров Украины, которых не внесли в санкционный список России 1 ноября, также нет в в новом перечне лиц, к которым Россия вводит дополнительные меры ограничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обнародованный санкционный список.
В частности, в новом санационном перечне нет премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, министра иностранных дел Украины Павла Климкин, министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, министра юстиции Украины Павла Петренко.
Также в новом санкционного списка отсутствуют:
- Кубив Степан Иванович, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины;
- Кистион Владимир Евсевеевич, вице-премьер-министр Украины;
- Розенко, вице-премьер-министр Украины;
- Зубко Генадий Григорьевич, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины;
- Саенко Александр Сергеевич, министр Кабинета министров Украины;
- Насалик Игорь Степанович, министр энергетики и угольной промышленности Украины;
- Жданов Игорь Александрович, министр молодежи и спорта Украины;
- Рева Андрей Алексеевич, министр социальной политики Украины;
Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ.
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Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.
Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.
Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.
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Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.
В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.