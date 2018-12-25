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Члены Кабмина не попали под новые санкции РФ

Члены Кабмина не попали под новые санкции РФ

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Членов Кабинета Министров Украины, которых не внесли в санкционный список России 1 ноября, также нет в в новом перечне лиц, к которым Россия вводит дополнительные меры ограничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обнародованный санкционный список.

В частности, в новом санационном перечне нет премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, министра иностранных дел Украины Павла Климкин, министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, министра юстиции Украины Павла Петренко.

Также в новом санкционного списка отсутствуют:

  • Кубив Степан Иванович, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины; 
  • Кистион Владимир Евсевеевич, вице-премьер-министр Украины; 
  • Розенко, вице-премьер-министр Украины; 
  • Зубко Генадий Григорьевич, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины; 
  • Саенко Александр Сергеевич, министр Кабинета министров Украины; 
  • Насалик Игорь Степанович, министр энергетики и угольной промышленности Украины; 
  • Жданов Игорь Александрович, министр молодежи и спорта Украины; 
  • Рева Андрей Алексеевич, министр социальной политики Украины;

Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ.

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Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.

Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.

Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

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Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.

В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Кабмин, Украина
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