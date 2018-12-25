Под санкции попал "тот" Карась

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В новом санкционном списке России присутствует фамилия лидера националистической организации С14 Евгения Карася, которого в прошлый раз россияне перепутали с его тезкой Евгением Валерьевичем Карасем - известным художником и владельцем галереи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обнародованный санкционный список.

Карась Евгений Васильевич указанный под номером 207 в новом российском санкционном перечне.

Датой рождения указанное 14 ноября 1987года, а местом рождения - город Киев.



Как сообщал УНН, в ноябре 2018 году в санкционный список РФ попал галерист Евгений Карась, которого, очевидно, перепутали с его полным тезкой - лидером националистической организации С14.

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Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.

С полным списком можно ознакомиться здесь.



Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ.

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Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины.



Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.



Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

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Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.



В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.