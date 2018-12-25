Глава Госпогранслужбы попал под российские санкции
Петр Цигикал
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал попал под российские санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обнародованный санкционный список.
Цигикал Петр Александрович указанный под номером 514 в новом санкционном перечне.
Датой рождения указанное 20 июня 1966
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Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ.
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Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины.
Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.
Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.
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Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.
В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.