Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 25 декабря 2018 20:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Следующий год будет удачным для творчества и рождения детей – астролог
Следующий год будет удачным для творчества и рождения детей – астролог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6510
Версия для печати

Глава Госпогранслужбы попал под российские санкции

Глава Госпогранслужбы попал под российские санкции

Петр Цигикал

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал попал под российские санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обнародованный санкционный список.

Цигикал Петр Александрович указанный под номером 514 в новом санкционном перечне.

Датой рождения указанное 20 июня 1966

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Члены Кабмина не попали под новые санкции РФ

Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Санкции России против украинцев: Розенблат говорит, что влияния не почувствует

Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины.

Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.

Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вятрович считает санкции РФ признанием своих заслуг

Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.

В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, Госпогранслужба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.