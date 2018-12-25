КИЕВ. 25 декабря. УНН. Под российские санкции попало более 60 народных депутатов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обнародованный санкционный список России.

В санкционный перечень попала значительная часть депутатов от "Оппозиционного блока", в частности Александр Вилкул, Вадим Новинский, Михаил Добкин и его младший брат Дмитрий Добкин, Татьяна Бахтеева и Евгений Балицкий.

Под санкции также попал Евгений Мураев, Игорь Гринев, Виктор Балога, Николай Княжицкий и Татьяна Рычкова.

Список пополнился новыми фамилиями депутатов от всех парламентских фракций и групп, среди которых:

Андриевский Дмитрий Иосифович

Антонищак Андрей Федорович

Арешонков Владимир Юрьевич

Бабак Алена Валерьевна (сурок Алена Валерьевна),

Бандуров Владимир Владимирович

Балога (Балога Виктор Иванович),

Балицкий Евгений Витальевич

Бакуменко Александр Борисович

Батенко Тарас Иванович

Бахтеева Татьяна Дмитриевна

Белоцерковец Дмитрий Александрович

Бендюженко Федор Владимирович

Белькова Ольга Валентиновна

Березкин Станислав Семенович

Бухарев Владислав Викторович

Веселова Наталия Васильевна

Вилкул Александр Юрьевич

Войцеховская Светлана Михайловна

Головко Михаил Иосифович

Голубов Дмитрий Иванович

Гринев Игорь Алексеевич

Добкин Дмитрий Маркович

Добкин Михаил Маркович

Дубневич Ярослав Васильевич

Евтушок Сергей Николаевич

Ивченко Вадим Евгеньевич

Ионова Мария Николаевна

Ищейкин Константин Евгеньевич

Карпунцов Валерий Витальевич

Иван Григорьевич Кириленко

Кишкар Павел Николаевич

Княжицкий Николай Леонидович

Кожемякин Андрей Анатольевич

Колесников Борис Викторович

Крулько Иван Иванович

Лаврик Николай Иванович

Лаврик Олег Васильевич

Ланьо Михаил Иванович

Ледовских Елена Владимировна

Лесюк Ярослав Васильевич

Ливик Александр Петрович

Логвинский Георгий Владимирович

Лопушанский Андрей Ярославович

Лубинець Дмитрий Валерьевич

Луценко Игорь Викторович

Макарьян Давид Борисович

Македон Юрий Николаевич

Молоток Игорь Федорович

Мураев Евгений Владимирович

Мушак Алексей Петрович

Новинский Вадим Владиславович

Острикова Татьяна Георгиевна

Осуховский Олег Иванович

Пинзеник павел и Пинзеник Виктор

Продан Оксана Петровна

Рычкова Тетятна Борисовна

Рябчин Алексей михайлович

Семенуха Роман Сергеевич

Сидорович Руслан Михайлович

Сотник Елена Сергеевна

Сисоенко Ирина Владимировна

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Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75.

С полным списком можно ознакомиться здесь.



Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства РФ.

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Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины.



Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.



Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

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Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.



В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.