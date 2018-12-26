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ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

КИЕВ. 26 декабря. УНН. 25 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели: “обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, а в районе поселка Золотое-4 на Попаснянском направлении — из минометов калибра 82 мм. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Новотошковское, станица Луганская — на Луганском направлении и в районе города Авдеевка на Донецком направлении”.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства.

“По данным разведки, 25 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены. В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет”, — добавили в пресс-центре ООС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ВСУ, военные, штаб, ООС
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