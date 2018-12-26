Зеленский готов договариваться по Донбасса хоть "чертом лысым"

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Руководитель студии “Квартал 95” Владимир Зеленский считает, что с РФ по вопросу Донбасса “придется договариваться”. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, передает УНН.

На вопрос о том, каким образом он будет решать вопрос Донбасса в случае своего вероятного участия и победы на президентских выборах, Зеленский ответил: “А какие есть пути? Минские соглашения не работают. Идти туда войной? Я вообще против, потому что я такой человек... Вся эта тема, все эти куски земли, это все о человеческой жизни. Вообще все. Поэтому, я бы взял человеческую жизнь, поставил бы — вот наша цель, сохраним людей”.

Он отметил, что военный конфликт на востоке Украины в первую очередь затрагивает жизни людей и полностью исключил вариант военного освобождения временно оккупированных территорий.

“Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, чтобы не умирал ни один человек”, — сообщил он, уточнив, что говорить с лидерами так называемых “республик” нет смысла и нужно, составив список требований, говорить с россиянами непосредственно для поиска “золотой середины”.

Как сообщал УНН, Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко в президентской гонке.