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Партия "Слуга народа" идет в политику - Владимир Зеленский

Партия "Слуга народа" идет в политику - Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Руководитель студии “Квартал 95” Владимир Зеленский заявил, что партия “Слуга народа”, членом которой он назвался, идет в политику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его комментарий региональному изданию “НикВести”.

На вопрос журналиста издания, идет ли он непосредственно в политику, Зеленский ответил: “Партия “Слуга народа” идет. А Владимир Зеленский — это партия “Слуга народа”.

Он уточним, что на сегодня не готов назвать других членов партии и объяснил, что сейчас они “занимаются юридическими и финансовыми вопросами, являются креативными людьми и выросли с ним”.

После того как журналист сравнил комика с лидером рок-группы “Океан Эльзы” Святославом Вакарчуком, Владимир Зеленский отметил: “Я не сказал, что „иду или не иду“. Во-первых, мы с Вакарчуком очень не похожи... У нас есть партия „Слуга народа“ и она идет в политику”.

Как сообщал УНН, руководитель студии “Квартал 95” Владимир Зеленский считает, что с РФ по Донбассу “придется договариваться”.

Источник: УНН
Теги: Украина, СМИ, политические партии
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