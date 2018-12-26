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Украина повторно не смогла продать "Норд"

Украина повторно не смогла продать "Норд"

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Госпредприятие СЕТАМ во второй раз не смогло провести торги по продаже арестованного крымского рыболовецкого судна "Норд". Об этом свидетельствует данные, опубликованные в системе электронного аукциона OpenMarket в среду, 26 декабря, передает УНН.

"Состояние аукциона: торги не состоялись", – говорится в сообщении и отмечается, что на аукцион была подана одна заявка покупателя, но и она была отклонена из-за неуплаты гарантийного взноса в размере более 100 тысяч гривен.

Напомним, арестованное российское рыболовецкое судно “Норд” может быть продано на запчасти, считает Сергей Лесков, председатель керченского производственного кооператива “Колхоз имени Первого Мая”, который является собственником судна. 

Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины  по возврату активов повторно выставило на продажу арестованное российское рыболовецкое судно “Норд”, которое было задержано украинской погранслужбой весной нынешнего года, со скидкой в 10%. Аукцион состоится 26 декабря. По данным минюста Украины, стартовая цена теперь составляет 1,46 млн гривен, гарантийный взнос для участия — 101,6 тысяч гривен.

Источник: УНН
Теги: Украина, корабль, продажа
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