В РФ заявили, что захват моряков должен был "чему-то научить" Киев

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Планы украинских кораблей совершат попытку пройти через Керченский пролив после недавнего захвата ФСБ России украинских моряков в РФ назвали "новой провокацией". Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, передает корреспондент УНН.

"В Киеве продолжаются провокационные заявления, в частности секретарь украинского Совбеза во всеуслышание заявил, что в Украине готовятся к новой провокации в Керченском проливе, причём на этот раз к реализации своих авантюрных планов планируют привлечь в качестве наблюдателей представителей НАТО, ОБСЭ, были заявления и насчет британских кораблей. Видимо, недавний инцидент с украинскими моряками, которые стали заложниками агрессивной политики майданных властей, никого ничему не научил", - заявила Захарова.



Отметим, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинские корабли в ближайшее время снова совершат попытку пройти через Керченский пролив, иначе РФ захватит Азовское море.



"Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой безумной инициативы, но и найдут способ урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе", - сказала на брифинге Захарова.



Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.