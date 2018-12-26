Москва может атаковать Украину во время Рождественских праздников - аналитики с США

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Вооруженные силы РФ перебросили 10 военных самолетов на территорию оккупированного Крымского полуострова. Между тем, в выходные дни украинский военно-морской флот дал понять, что будет готов дать отпор, если Москва вновь попытается помешать Украине использовать ключевые порты возле Крыма. На фоне риторики сторон, аналитики заявляют, что Москва полна решимости усилить контроль над водами вокруг Крымского полуострова, передает УНН, посылаясь на Newsweek.

“Русские стремятся к полному господству над Керченским проливом и Азовским морем, а украинцы не хотят уступать контроль над своими территориальными водами или свободу прохода через пролив, так как это их право. Таким образом, вероятность эскалации высока”, — сказал изданию бывший заместитель помощника министра обороны США, отвечающий за Россию, Украину и Евразию, Майкл Карпентер.

“Я волнуюсь, что украинский военно-морской флот слишком мал, чтобы отстаивать свои права перед лицом гораздо более крупного (российского - ред.) Черноморского флота, поэтому, если бы я давал совет Украине, я бы не стал совершать еще один проход через пролив”, — продолжил Карпентер.

По его словами, создание так называемого “москитного флота” — совокупности быстроходных и манёвренных малых боевых кораблей, сторожевых, ракетных, а также других малых катеров, как и предусмотрено в плане военно-морского развития Украины, является правильной стратегией, но на его развитие потребуются годы, а между тем в ближайшие недели и месяцы может наступить кризис.

По словам экспертов, в Западной Европе и Соединенных Штатах люди чувствуют себя комфортно на выходных, и вероятность того, что Россия воспользуется отвлекающим фактором для нападений на соседнюю Украину, увеличивается.

“Москва любит совершать агрессию, когда мир не обращает на это внимания. Она вторглась в Афганистан во время рождественского сезона в 1979 году и напала на Грузию во время августовских каникул ”, - заявил Newsweek бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Не смотря на то, что после недавнего захвата украинских судов в Керченском проливе международное сообщество обвинило Россию в агрессии и призвало Москву соблюдать международное право, эксперты считают, что праздничные дни в сочетании с недавней отставкой министра обороны США Джеймса Мэттиса могут создать идеальный сценарий для наступления России.

“Слабая реакция Запада на эскалацию войны Москвы против Украины путем захвата ее кораблей также повышает шансы на дальнейший удар Кремля. Так же, как и беспорядок в Вашингтоне с отставкой Мэттиса” , - сказал Хербст.

Некоторые аналитики также предупреждают, что Россия может попытаться объединить некоторые территории, которые окружают Украину, чтобы создать контролируемый Россией протекторат к северу от Черного моря, который напоминает военную границу, когда-то находившуюся у Российской империи. По словам аналитиков, новые боевые самолеты, отправленные в Крым, и размещение российских сухопутных войск вдоль границы с Украиной являются признаками таких военных амбиций.

“Это согласуется с распространяющимися слухами о военной операции России по установлению сухопутного” моста “с контролируемой Россией территории вдоль побережья Азовского моря в Крым. Я также слышал дискуссию о том, что Россия возрождает „план большой войны“ 2014 года и собирается пройти до границ Молдовы, соединяясь с пророссийским эксклавом Приднестровья, который юридически является частью Молдовы”, - сообщил Newsweek старший научный сотрудник Atlantic Council Ариэль Коэн.

“Учитывая отставку министра обороны Мэттиса и изоляционистские настроения в Белом доме, Россия может решить, что настало время действовать, чтобы выполнить то, что они называют программой „Новороссия“, которая включает расчленение Украины ”, - сказал Коэн.

Как сообщал УНН, Украина попала в Топ-5 мест, где может начаться Третья мировая война.