Боевики "ЛНР" отказались от обсуждения по обмену заложниками

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Боевики "ЛНР" ответили отказом на предложение украинской стороны обсудить освобождение заложников и назвали инициативу "пиар-акцией". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирины Геращенко.

Отмечается, что украинская сторона в трехсторонней контактной группе предложила провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы и обсудить большое освобождение заложников.

"Мы передали конкретные предложения, списки и предложили осуществить большое освобождение в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января, в канун Рождества", - написала Геращенко.

Она подчеркнула, что от России и "ДНР" не поступало никаких ответов, а боевики "ЛНР" прислали письмо, в котором отказались от видеоконференции и назвали инициативы Украины и освобождение заложников "пиар-акцией".

Ранее сообщалось, что Украина предлагает провести обмен заложниками и политзаключенными 5 января.

Напомним, в сентябре первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращено заявила, что представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных.

Также она заявляла, что Украина готова помиловать более 60 осужденных в обмен на освобождение заложников на Донбассе и провести очередной этап освобождения немедленно.