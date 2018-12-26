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Боевики "ЛНР" отказались от обсуждения по обмену заложниками

Боевики "ЛНР" отказались от обсуждения по обмену заложниками

Боевики на Донбассе

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Боевики "ЛНР" ответили отказом на предложение украинской стороны обсудить освобождение заложников и назвали инициативу "пиар-акцией". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирины Геращенко.

Отмечается, что украинская сторона в трехсторонней контактной группе предложила провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы и обсудить большое освобождение заложников.

"Мы передали конкретные предложения, списки и предложили осуществить большое освобождение в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января, в канун Рождества", - написала Геращенко.

Она подчеркнула, что от России и "ДНР" не поступало никаких ответов, а боевики "ЛНР" прислали письмо, в котором отказались от видеоконференции и назвали инициативы Украины и освобождение заложников "пиар-акцией".

Ранее сообщалось, что Украина предлагает провести обмен заложниками и политзаключенными 5 января.

Напомним, в сентябре первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращено заявила, что представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан РФ из украинских тюрем в обмен на украинских политзаключенных.

Также она заявляла, что Украина готова помиловать более 60 осужденных в обмен на освобождение заложников на Донбассе и провести очередной этап освобождения немедленно.

Источник: УНН
Теги: ДНР, ЛНР, боевики, заложники
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