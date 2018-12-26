Регистрация
|
Вход
|
Facebook login
USD: 27,46
-0,2815
EUR: 33,86
-0,6551
Об агентстве
RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 26 декабря 2018
15:39
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
Главная
Новости
Анонсы
Блоги
Эксклюзивные новости УНН
Политика
Экономика
Агроновости
Киев
Общество
Здоровье
Криминал и ЧП
УНН Lite
Новости Мира
Технологии
Спорт
Культура
Мультимедиа
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве растет количество пострадавших от переохлаждения
В Днепре грабители напали на склад секонд хенда
Из-за погодных условий в аэропорту "Жуляны" и "Борисполь" задерживаются рейсы
Вспышки АЧС в Украине: уничтожено почти 32 тыс. голов свиней
Украина начала усиливать охрану границы к праздникам
В Сумах руководителя магазинов продтоваров взяли в заложники
За время действия военного положения в Украину не пустили более 1600 россиян
Непогода не повлияла на железнодорожное сообщение
Полицейский с пистолетом ограбил несовершеннолетних за игру в снежки
Синоптики рассказали, будет ли снег на Новый год
В аэропорту "Жуляны" отменено два рейса
Показать еще
Стрим УНН
Фото
Видео
X-files
Публикации
RSS
В "Киевгорстрое" рассказали о планах на 2019
Среда, 26 декабря 2018, 13:25
• Петро Ивасюк
Общество
Кольца, носки и дверные ручки: что можно приобрести в форме символа Нового года
Воскресенье, 23 декабря 2018, 16:39
• Катерина Головатая
Политика
Табачная коррупция. "Филипп Моррис" и его опасные связи
Пятница, 21 декабря 2018, 14:16
• Ирина Макаренко
Погода
Погода в
Киеве
влажность:
давление:
ветер:
Погода в Луганске
Погода в Запорожье
Новости:
Политика
Вернуться к списку
RSS
Архив
Среда, 26 декабря 2018, 14:06
•
Саша Картер
•
5925
Версия для печати
Военное положение в Украине прекращено - Президент
Подробности читайте позже...
Источник:
УНН
Теги:
Украина
,
военное положение
,
Президент
,
Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в
Viber
и канал новостей в
Telegram
Свежие новости раздела
Среда, 26 декабря 2018
15:37
Президент будет просить ВР окончательно проголосовать за изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО в феврале
15:32
Порошенко ожидает предложений о продлении ограничений на границе
15:25
Михаил Добкин эмоционально прокомментировал свое включение в список санкций
15:21
Деятельность Медведчука в бело-голубом сегменте результата не дала – эксперт о расширении санкций РФ
15:20
Порошенко рассказал, какое вооружение получат ВСУ в следующем году
Загрузка...
Новости по теме
Среда, 26 декабря 2018
15:18
Патриарх Кирилл предрекает "кровавые конфликты" в Украине
15:14
Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов - Президент
15:00
Порошенко анонсировал новые санкции против РФ
14:45
Испытания крылатых ракет "Нептун" начнутся в 2019 году – Порошенко
14:37
Уже 22 украинских моряка объявили себя в РФ военнопленными
Политика
|
Экономика
|
Киев
|
Криминал и ЧП
|
Продукты
|
Услуги
|
Контакты
|
Вход
|
Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018.
Privacy Policy
. Разработка сайта:
Argentum IT Lab
.
Устанавливайте мобильное приложение