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Военное положение в Украине прекращено - Президент

Военное положение в Украине прекращено - Президент

Подробности читайте позже... 

Источник: УНН
Теги: Украина, военное положение, Президент, Петр Порошенко
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