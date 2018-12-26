Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 26 декабря 2018 15:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве растет количество пострадавших от переохлаждения
В Киеве растет количество пострадавших от переохлаждения
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
15885
Версия для печати

В РФ упрекнули Украину из-за отсутствия “хоть какого-то статуса” русского языка

В РФ упрекнули Украину из-за отсутствия “хоть какого-то статуса” русского языка

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел РФ упрекнули власти Украины из-за отсутствия в стране “хоть какого-то статуса” русского языка. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, передает корреспондент УНН.

“Цинизм украинских властей, по-сути легитимизирующих ассимиляционный курс руководства своей страны, превосходит все мыслимые пределы. С русским языком, на котором говорит большинство страны, на котором говорят руководители городов, представители правительства, журналисты, не могут придать ему хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась в том числе с использованием этого русского языка, и при этом проводят круглые столы относительно наших коренных народов и их прав”, — заявила Захарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кандидаты в президенты должны будут предоставить сертификат про знание украинского

По её словам, украинским политикам и депутатам стоит “обратить внимание на собственные проблемы и решение сложнейших социально-экономических задач и противоречий в своем обществе, в том числе имеющих этническую, языковую и религиозную окраску”.

Напомним, ранее Захарова назвала планы украинских кораблей совершить попытку пройти через Керченский пролив после недавнего захвата ФСБ России украинских моряков “новой провокацией”.

Источник: УНН
Теги: МИД РФ, язык
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.