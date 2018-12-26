В РФ упрекнули Украину из-за отсутствия “хоть какого-то статуса” русского языка

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел РФ упрекнули власти Украины из-за отсутствия в стране “хоть какого-то статуса” русского языка. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, передает корреспондент УНН.

“Цинизм украинских властей, по-сути легитимизирующих ассимиляционный курс руководства своей страны, превосходит все мыслимые пределы. С русским языком, на котором говорит большинство страны, на котором говорят руководители городов, представители правительства, журналисты, не могут придать ему хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась в том числе с использованием этого русского языка, и при этом проводят круглые столы относительно наших коренных народов и их прав”, — заявила Захарова.

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По её словам, украинским политикам и депутатам стоит “обратить внимание на собственные проблемы и решение сложнейших социально-экономических задач и противоречий в своем обществе, в том числе имеющих этническую, языковую и религиозную окраску”.

Напомним, ранее Захарова назвала планы украинских кораблей совершить попытку пройти через Керченский пролив после недавнего захвата ФСБ России украинских моряков “новой провокацией”.