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Президент: военное положение не просили продолжить из-за выборов

Президент: военное положение не просили продолжить из-за выборов

Петр Порошенко

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если бы не выборы, то попросили бы продолжить действие военного положения. Об этом он сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась российская угроза. И возможно, я буду откровенен, если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить это военное положение. Но и за этот месяц в условиях военной тревоги для укрепления обороноспособности мы сделали немало, в том числе, и на международной арене", – заявил он.

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Напомним, сегодня, 26 декабря, срок действия военного положения завершился в 14:00.

По словам Порошенко, военное положение не повлияло на жизнь гражданских лиц и на экономику государства.

25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение до 26 декабря сроком на 30 дней.

Источник: УНН
Теги: выборы, военное положение, Петр Порошенко
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