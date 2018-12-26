Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов - Президент

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов, в том числе, для военных судов. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

"Подчеркиваю твердо и убедительно - Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов, в том числе, и военными судами. На нашей стороне правда, на нашей стороне право, в том числе, и международное. На нашей стороне поддержка мира. И мы задействуем для этого все политико-дипломатические способы", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня уже 22 из 23 задержанных у Керченского пролива россиянами украинских моряков признали себя военнопленными.

Напомним, военное положение в Украине не продлен несмотря на то, что Россия не отвела силы и средства от украинской границы.