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Патриарх Кирилл предрекает "кровавые конфликты" в Украине

Патриарх Кирилл предрекает "кровавые конфликты" в Украине

Президент России Владимир Путин и глава РПЦ патриарх Кирилл

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл предрекает "кровавые конфликта" вследствие требования переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Глава РПЦ отметил, что требование переименования, выставленное Верховной Радой, повлечет за собой репрессии.

"Несомненно, начнутся силовые акции по изъятию храмов, и все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами", - заявил он.

Патриарх Кирилл также выразил убеждение, что в разъединении церквей Украины и России виноваты США.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла законопроект № 5309, которым упорядочила названия религиозных организаций. Согласно законопроекту, УПЦ МП не может называться украинской.

Позже УПЦ МП обратилась к Президенту Украины Петру Порошенко с призывом применить право вето к закону №5309 .

Напомним, 15 декабря состоялся Объединительный Собор Украинских Православных церквей. Он утвердил устав автокефальной поместной Православной церкви Украины, а ее предстоятелем избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского УПЦ КП Епифания.

Источник: УНН
Теги: церковь, РПЦ, УПЦ МП
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