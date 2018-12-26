Михаил Добкин эмоционально прокомментировал свое включение в список санкций

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Оппозиционный политик Михаил Добкин прокомментировал в Twitter сообщение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева крайне эмоционально, передает УНН.

Прямо под сообщением он написал: "Внести в список всех, кто голосовал за исключение Бойко и Левочкина из фракции ОБ в ВР, и объявить это защитой интересов российского государства? Маразм крепчал!"

Напомним, что в России 25 декабря расширили список санкций против более чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", – заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в Twitter.



