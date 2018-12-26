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Украинский дипломат заявил об искажении слов генсека ОБСЕ

Украинский дипломат заявил об искажении слов генсека ОБСЕ

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Заместитель главы МИД Сергей Кислица заявил о некорректном переводе и цитировании интервью с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в ряде украинских СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение чиновника в Twitter.

"Дошло до того, что ОБСЕ решило выпустить пресс-релиз из-за некорректных переводов и цитирования. Читаем матчасть желательно в оригинале - решение ПР ОБСЕ, и мысли ГС", - написал он, ссылаясь на заявление ОБСЕ.

Сейчас УНН намаеться уточнить у Кислицы, какие именно примеры некорректного перевода и цитирование он имел в виду.

Ранее УНН сообщали, что генсек ОБСЕ в контексте напряженных отношений между Россией и Украиной назвал стремление украинской православной церкви к независимости провокацией.

"Это вписывается в более широкую картину украино-российских отношений с целым рядом других вопросов: законодательство о языке и образовании, стремление Украинской православной церкви к независимости, нерешенные проблемы оккупированного Крыма, незаконные выборы в двух восставших республиках и ситуация вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Снова и снова происходят провокации с обеих сторон. Повсюду мы видим: ситуация или в застое, или вяло раскачивается", - сказал он в интервью изданию Osnabrücker Zeitung.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, МИД, Украина
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