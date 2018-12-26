Украинский дипломат заявил об искажении слов генсека ОБСЕ

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Заместитель главы МИД Сергей Кислица заявил о некорректном переводе и цитировании интервью с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в ряде украинских СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение чиновника в Twitter.

"Дошло до того, что ОБСЕ решило выпустить пресс-релиз из-за некорректных переводов и цитирования. Читаем матчасть желательно в оригинале - решение ПР ОБСЕ, и мысли ГС", - написал он, ссылаясь на заявление ОБСЕ.

Сейчас УНН намаеться уточнить у Кислицы, какие именно примеры некорректного перевода и цитирование он имел в виду.

Ранее УНН сообщали, что генсек ОБСЕ в контексте напряженных отношений между Россией и Украиной назвал стремление украинской православной церкви к независимости провокацией.

"Это вписывается в более широкую картину украино-российских отношений с целым рядом других вопросов: законодательство о языке и образовании, стремление Украинской православной церкви к независимости, нерешенные проблемы оккупированного Крыма, незаконные выборы в двух восставших республиках и ситуация вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Снова и снова происходят провокации с обеих сторон. Повсюду мы видим: ситуация или в застое, или вяло раскачивается", - сказал он в интервью изданию Osnabrücker Zeitung.