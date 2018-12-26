Визы в США выдадут, несмотря на "шатдаун"

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Паспорта и визы в американских посольствах и консульствах выдадут в запланированном режиме, несмотря на приостановку работы госучреждений в США. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Соединенный Штатов в Украине, передает УНН.

"Запланированные паспортные и визовые услуги в США, в посольствах и консульствах за рубежом будут предоставляться в обычном режиме в течение периода приостановки работы в части госучреждений, если позволяет ситуация", – сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

При этом в посольстве добавили, за время восстановления работы госучреждений США официальная страница посольства в Facebook обновляться не будет, за исключением экстренной информации и вопросов безопасности.

Как сообщили в Бюро консульских справок США, паспортный сервис предоставят в обычном режиме, кроме праздничных дней: 24 и 25 декабря.

"Вы можете подать заявление на получение паспорта США во всех агентствах, центрах и пунктах приема граждан или продлить действие своего документа онлайн. Наши сроки обработки остаются неизменными: 4-6 недель для обычного обслуживания и 2-3 недели для экспресс-обслуживания", – сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

Также в посольстве акцентировали внимание на том, что все запланированные встречи в паспортном агентстве или центре Государственного департамента США, отменяться не будут. А в случае такой необходимости со стороны посетителя, перенести свой визит можно с помощью системы регистрации онлайн-паспортов или в телефонном режиме, позвонив по номеру 1-877-487-2778.

Как сообщал УНН, 22 декабря правительство США приостановило свою работу, пока Сенат не одобрит резолюцию о финансировании строительства стены на границе с Мексикой в размере 5,7 млрд долларов.