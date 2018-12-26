Пленник Кремля Клых пять лет не виделся с семьей – посольство

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Украинский политзаключенный Станислав Клых уже пять лет не виделся со своей семьей и родителями. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Twitter, передает УНН.

"Украинский политзаключенный Станислав Клых, осужденный по фейковым обвинениям в России на 20 лет, не видел свою жену, сына и пожилых родителей уже в течение пяти лет. Он находится под психологическим давлением. Его адвокат говорит, что Станислав медленно сходит с ума", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Станислав Клых в своем письме к правозащитникам сообщил, что находится в критическом состоянии, у него возможна гангрена и есть подозрения на рак.

Ранее украинский политзаключенный Станислав Клых написал письмо украинскому режиссеру Олегу Сенцов, осужденному в РФ.

Напомним, Верховный суд Чеченской Республики РФ приговорил Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы.

Станислав Клых и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.