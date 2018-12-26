К поместной церкви присоединились 20 винницких парафий УПЦ МП

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Винницкой области среди 1000 приходов, которые подчинены Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, к Украинской Поместной церкви присоединились пока 20 церквей. Об этом в комментарии УНН сообщил секретарь Винницкой епархии Православной церкви Украины протодиакон Владислав Демченко.

"Идет процесс присоединения приходов Украинской православной церкви Московского патриархата к Православной церкви Украины... Уже на данный момент перешли парафии в городе Винница, в Винницком районе, Козятинском районе, Калиновском. Насколько мне известно, уже определились парафии и задали вопрос своему священнику в других районах: в Черновицком, в Томашпольском районе", – сообщил Демченко.

В частности, в Православной церкви Украины присоединились общины храма иконы Божьей матери, который является старейшим больничнывм храмом в Винницкой области, скального Свято-Троицкого храма и храма Рождества Пресвятой Богородицы.

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Протодиакон Владислав отметил, что на некоторых приходах, где священники не хотят переходить в подчинение Православной церкви Украины, на этом настаивает общество. Если священник не соглашается, люди могут попросить епархию найти другого, который согласится перейти. Но сейчас, по его словам, в основном, верующие переходят вместе со священником.

Для того, чтобы перейти в подчинение Поместной церкви необходимо проголосовать за это на собрании религиозной общины, но иногда все жители населенного пункта организовано принимают решения.

"Нужно желание общины, желание священника и это желание должно быть задокументировано. После этого подается соответствующее прошение в областной администрации, для того, чтобы зарегистрировали изменения в учредительные документы. Но сейчас важна декларация своего намерения, после чего на богослужении уже не поминают патриарха Кирилла, они поминают уже Предстоятеля Украинской церкви желанных Епифания и соответственно митрополита Семеона", – отметил протодиакон Владислав.

По словам протодиакона, процесс перехода парафий может длиться несколько лет. Он добавил, что, кроме Винницкой, к Православной церкви Украинской уже переходят парафии из Хмельницкой, Львовской и Киевской области.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора в Киеве было принято решение о создании единой поместной Православной церкви Украины.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.