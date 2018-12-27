Поступая на третье высшее, радикал Рыбалка еле сдал английский и еще хуже - профтестирование

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка получил третье высшее образование. Об этом радикал написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Век живи - век учись! Всю жизнь стремился развиваться и совершенствоваться. Получил третье высшее образование. Защитил дипломную на тему кредитных рисков в банковской системе", - сообщил он.

При этом, Рыбалка не уточнил название своей третей Альма-матер.



Однако, анализ протоколов заседания Приемной комиссии за 2017 год свидетельствует о том, что третье высшее Рыбалка, скорее всего, получал в ГВУЗ "Университет банковского дела", на факультете "Финансы, банковское дело и страхование".



Обучение заняло у радикала всего 1 год и 4 месяца. И обошлось ему минимум в 22 тыс. грн.



Согласно данным vstup.info, абитуриенты, желающие обучаться на вышеупомянутом факультете, для зачисления на факультет должны были набрать минимум 52 балла по профессиональному тестированию, и не менее чем 52 балла по английскому языку.

Общее количество баллов, которое может получить абитуриент, по каждому из испытаний, составляет 200.

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Данные протокола заседания Приемной комиссии за 2017 год свидетельствует о том, что Рыбалке с трудом стал студентом Выша. Радикал сдал иностранный язык всего на 76 баллов. А за профессиональное тестирование он получил и того меньше - 66 баллов. В переводе на понятную для большинства систему оценивания, знания Рыбалки при поступлении в ВУЗ оценили приблизительно на "троечку".



При этом, низкий уровень знания английского языка не мешает политику регулярно посещать США, и отчитываться перед украинскими избирателями о ведении с американскими сенаторами различных якобы важных разговоров об Украине.

Напомним, что за организацию своего сентябрьского визита в Штаты Рыбалка заплатил 30 тыс. долларов лоббистской компании. За эти средства компания нашла сенаторов, которые были согласны встретиться с украинским нардепом.

Ранее УНН сообщал о визитах С.Рыбалки в США. К этому времени редакция так и не получила ответа на информационный запрос в ВРУ по поводу причин визита нардепа за океан, а также по поводу финансирования этой поездки.

Уточним, что из публичных сообщений С.Рыбалки о визите в США (опубликованных на странице политика в Facebook), цель его поездки так и осталась непонятной.

Из американских фото нардепа следует, что кроме встреч с вашингтонскими политиками, в США он кормил белок в парке, обедал в кафе "где едят простые американцы", а также ему почистили сапоги в The Capitol Hill Club.

Также отметим, С.Рыбалку считают самым большим популистом финкомитета ВРУ.