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Украина и Казахстан проведут заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству

Украина и Казахстан проведут заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству

Петр Порошенко и Нурсултан Назарбаев

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор и договорились о заседании очередной межгосударственной украинского-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АП.

"Cтороны договорились о проведении очередного заседания совместной Межгосударственной украинского-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году", - говорится в сообщении.

Как рассказали в АП, особое внимание президенты обратили состояния и перспективам развития торгово-экономического двустороннего сотрудничества.

Также, как сообщается, главы обоих государств обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН.

Кроме того, Президенты Украины и Казахстана обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины.

Главы государств отметили обоюдную заинтересованность в активизации динамики политического диалога между Украиной и Республикой Казахстан.

Как сообщал УНН, Украина и Казахстан подписали Договор об экстрадиции.

Источник: УНН
Теги: Украина, Казахстан, заседание
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