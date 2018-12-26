Украина и Казахстан проведут заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор и договорились о заседании очередной межгосударственной украинского-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АП.

"Cтороны договорились о проведении очередного заседания совместной Межгосударственной украинского-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству в 2019 году", - говорится в сообщении.

Как рассказали в АП, особое внимание президенты обратили состояния и перспективам развития торгово-экономического двустороннего сотрудничества.

Также, как сообщается, главы обоих государств обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН.

Кроме того, Президенты Украины и Казахстана обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины.

Главы государств отметили обоюдную заинтересованность в активизации динамики политического диалога между Украиной и Республикой Казахстан.

Как сообщал УНН, Украина и Казахстан подписали Договор об экстрадиции.