СНБО рекомендовал пограничникам и в дальнейшем усиленно контролировать россиян на границе

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Государственной пограничной службе продлить действие ограничительных мер в отношении усиленного контроля граждан России на границе. Об этом сообщается на официальном сайте СНБО по итогам сегодняшнего заседания, передает УНН.

"Было рекомендовано Государственной пограничной службе Украины продолжить усиленную охрану государственной границы с Российской Федерацией, и "осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу Украины", - отмечает пресс-служба СНБО.

Кроме того, по информации секретаря СНБО Турчинова, учитывая то, что ситуация остается достаточно сложной и опасной, в решении СНБО Украины также предусмотрено, что в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан.

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко предложил председателю Государственной пограничной службы Петру Цигикалу внести предложения по продолжению ограничительных мер на границе, которые действовали во время военного положения.