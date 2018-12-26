Путин заявил, что Россия готова развернуть сверхзвуковой ракетный комплекс

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в следующем году на вооружение поступит первый сверхзвуковой ракетный комплекс, что будет означать появление в России нового стратегического вида оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает УНН.

“Уже в следующем году (новая межконтинентальная стратегическая сверхзвуковая — ред.) система ”Авангард“ будет поступать на вооружение. Будет сформирован полк, который начнет боевое дежурство. Далее будем работать по планам — и по этой системе, и по другим перспективным системам вооружения для оснащения армии и флота. Это замечательный подарок стране к Новому году”, - говорится в сообщении.

Отмечают, что ракета “Авангард”, запущенная с полигона на юго-западе России, успешно уничтожила цель на Дальнем Востоке. По словам Путина, испытания новой ракетной системы “Авангард” завершилось полным успехом и в России появился новый вид стратегического оружия.

Как сообщал УНН ранее, береговые комплексы “Бастион” и “Бал” Черноморского флота России сегодня отрабатывают нанесения ракетных ударов по морским целям.