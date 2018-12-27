Советник Президента: ВСУ освободили от боевиков две трети "серой зоны" на Донбассе

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Вооруженные силы Украины взяли под контроль две трети так называемой “серой зоны” безопасности в Донбассе, оттеснив оттуда боевиков. Об этом в среду сообщил советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

“От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории (Донбасса — ред.) были освобождены. Практически вся „серая“ зона освобождена и взята под контроль”, — заявил советник главы государства.

Стоит добавить, что “серая зона” появилась после подписания Минских договоренностей в сентябре 2014 года. Перечень населенных пунктов, по которым проходит линия разграничения, соответственно, которые расположены в “серой зоне” — среди документов Минских договоренностей и указан в распоряжении Кабинета министров Украины.

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