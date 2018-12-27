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ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных

КИЕВ. 27 декабря. УНН. 26 декабря боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 1 случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели: “обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески — на Донецком направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении”.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

“Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 26 декабря двое оккупантов было уничтожены и один ранен. В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пищевик на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет”, — добавили в пресс-центре ООС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ВСУ, военные, штаб, ООС
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