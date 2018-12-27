НАПК: нардеп не задекларировал земельные участки на более 16 млн грн

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Народный депутат Денис Омельянович не задекларировал 20 земельных участков в Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Установлено, что народный депутат Омельянович Денис Сергеевич не задекларировал, в частности, 20 земельных участков, а депутат Мангушского районного совета Донецкой области Караберов Владимир Ильич не указал стоимость жилого дома и авто", - сообщили в агентстве.

Так, по данным НАПК, Омельянович, подавая декларацию за 2015 год, не задекларировал 19 собственных земельных участков и 1 земельный участок жены, которые расположены в Донецкой области и большинство предназначены для ведения личного сельского хозяйства. Ориентировочная общая стоимость земельных участков на рынке по состоянию на отчетную дату, как сообщается, составила более 16 млн грн.

Кроме того указано, что депутат не указал в декларации, что является владельцем 1/3 квартиры, и не задекларировал квартиру жены.

Указанные объекты, как отмечается, он не внес и в декларацию за 2016 год.

"О признаках уголовного правонарушения НАПК сообщило НАБУ, направив обоснованные выводы о признаках уголовных преступлений в действиях должностного лица", - добавили в ведомстве.

Всего с начала 2018 года НАПК направило в правоохранительные органы 88 обоснованных выводов относительно декларирования недостоверной информации и 5 обоснованных выводов относительно признаков незаконного обогащения.

Напомним, НАПК нашло признаки криминала в декларации нардепа.