В МинВОТ рассказали, какую технику получила Украина от НАТО благодаря военному положению

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Военное положение позволило Украине получить современные средства связи от стран НАТО. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрий Грымчак, передает УНН.

"Мы получили современные средства связи от наших коллег из стран НАТО, в том числе благодаря военному положению. Даже, когда президент был в Брюсселе, на президентском борту эти средства связи были срочно доставлены сюда. Это так называемые защищенные средства связи, которых пока не хватало в наших боевых подразделениях", - сказал Грымчак.

Кроме этого он отметил, что военное положение позволило "Укрзализныци" работать в специальном режиме, который помог оперативно передислоцировать украинские войска.

"Передислокация одной мотопехотной бригады во время военного положения и без него происходит с разницей в 2 недели. И это не потому, что "Укрзализныця" против помощи армии. Она работает в штатном режиме бизнес-структуры, у них есть обязательства, которые они должны выполнять своевременно. Когда наступает военное положение, "Укрзализныця", ссылаясь на него, может скорректировать свои действия и никто не будет предъявлять претензии, всем все понятно", - сообщил Грымчак.

Он также уточнил, что многое из того, что было сделано за время действия военного положения, можно обсуждать только на заседании Совета национальной безопасности и обороны в закрытом режиме.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря. Военное положение не было продлино.