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Военный самолет США начал патрулирование оккупированного Крыма

Военный самолет США начал патрулирование оккупированного Крыма

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В четверг, 27 декабря, в 7:50 с базы Суда-Бей на острове Крит начал полет самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США. Об этом со ссылкой на Украинский милитаристский портал сообщает УНН.

Так, сообщается, что самолет, войдя в район акватории Черного моря в 8:50, начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым.

Самолет имеет позывной "HARK51" и бортовой номер 64-14841.

Отметим, Boeing RC-135 - это семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

За основу самолета взят Boeing C-135 Stratolifter, с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.

Как отмечает издание, после аннексии Россией Крыма самолеты этого типа регулярно осуществляют разведывательные полеты вблизи оккупированного полуострова.

Как сообщал УНН, в прошлом месяце патрулирование над Черным морем осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41.

Источник: УНН
Теги: США, Крым, ВМС, патрулирование
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