КИЕВ. 27 декабря. УНН. Венгрия финансирует венгроязычных учителей украинского Закарпатья, а также школы и детсады, где есть обучение на венгерском языке. Об этом заявил правительственный уполномоченный министр Венгрии, ответственным за сотрудничество округа Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области Иштван Грежа в интервью изданию Радио Свобода, сообщает УНН.

По словам чиновника, его ведомство в частности занимается в Украине образовательным направлением.

"На все сады и школы, где есть обучение на венгерском, выделено на три года 600 миллионов гривен. Если говорим о "языковой" статье, для чего тогда обновляем школы, чтобы не могли учиться на венгерском? В сады ходят не только венгры, но и украинцы, есть разные группы", - рассказал Грежа.

Он также добавил, что в последние годы смешанные венгерско-украинские семьи отдают своих детей преимущественно в венгероязычные школы.

"Действует поддержка венгроязычных учителей. Для бюджета Венгрии сумма в год - 300 миллионов гривен. Мы хотели бы, чтобы закарпатские венгры остались на своей земле", - отметил "уполномоченный министр".

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с венгерской общиной Закарпатья для решения вопросов образования и языка .

Напомним, Венгрия официально изменила название должности "уполномоченного по Закарпатью". Иштван Грежа стал "уполномоченным министром, ответственным за сотрудничество округа Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области".