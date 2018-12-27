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СБУ на три года запретила въезд в Украину российскому рэперу Элджею

СБУ на три года запретила въезд в Украину российскому рэперу Элджею

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Служба Безопасности Украины "в интересах обеспечения безопасности государства" запретила въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) на три года. Об этом сообщили УНН в Службе безопасности Украины.

По информации СБУ, "в интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу (псевдоним - Allj (Элджей) - ред.), сроком на 3 года".

В то же время, на странице рэпера в Instagram от 25 ноября размещено фото исполнителя в Киеве.

Как сообщал УНН, 23 декабря российского певца Виктора Салтыкова не пустили в Киев.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, музыка, запрет
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