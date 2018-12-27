Президент за 4,5 года создал одну из самых боеспособных и современных армий – эксперт

КИЕВ. 27 декабря. УНН. За последние 4,5 года президент Украины Петр Порошенко действительно смог превратить разоренное войско в боеспособную и современную армию, которая соответствует практически всем стандартам НАТО и готова дать отпор врагу. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политолог Алексей Голобуцкий.

"Только в этом году в подразделения ВСУ было поставлено более трех тысяч образцов вооружений, военных изделий и военной техники, произведенных отечественным ВПК. В следующем году готовится серийный выпуск реактивных ракет по проекту “Ольха” с увеличенной дальностью поражения", – написал эксперт.



Он также добавил, что в ближайшее время на вооружение подразделений украинской армии поступят ракеты “Нептун”, самоходные артиллерийские установки “Богдана”, ударный разведывательный комплекс “Сокол”, высокоточный снаряд “Цветник” и другое современное вооружение, созданное в Украине.



"Армия также регулярно пополняется модернизированными танками, боевыми машинами пехоты, самоходными артустановками, самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами. Другими словами, ведется полномасштабная работа, чтобы в следующем году украинская армия полностью соответствовала стандартам НАТО", – уверен Голобуцкий.



Он отметил, что сейчас на оборону Украина тратит 3% ВВП, а на всю сферу обороны и безопасности приходится более 5% ВВП. В общей сложности, в государственном бюджете на 2019 год на нужды армии предусмотрено около 102 миллиардов гривен.



"В следующем году у армии не будет проблем с финансированием или нехваткой средств на необходимые материалы. Государством на все это выделены необходимые средства. Как говорится: «Не хочешь кормить чужую армию – тогда корми свою", – считает эксперт.



Кроме того, политолог упомянул, что украинская армия в рейтинге доверия среди населения уже несколько лет подряд оказывается на первом месте.



"Ей доверяют больше, чем другим государственным и общественным институтам. Это доказывает: усилия президента в оборонной сфере приносят конкретные плоды, которые украинцы способны оценить. А значит армия с народом, а народ – со своей армией!" – подытожил Алексей Голобуцкий.