Захваченным морякам в "Лефортово" передали письма от родных

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Общественные активисты в Москве отправили с почты в российское СИЗО "Лефортово" отсканированные и распечатанные письма пленным украинским морякам от их близких. Об этом сообщила в Facebook фотожурналистка и общественная активистка Виктория Ивлева, передает УНН.

"Итак, письма (в "Лефортово" - ред.) были отправлены: Юрию Безъязычному, Виктору Беспальченко, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Владимиру Лесовому, Роману Мокряку, Богдану Небылице, Андрею Опрыску, Сергею Попову, Владимиру Терещенко, Сергею Цибизову и Андрею Шевченко, которому, кажется, написали все члены его семьи отдельно. Письма в СИЗО "Матросская тишина" все могут отправить сами по системе ФСИН-письмо. Когда письма дойдут до адресатов, мы не знаем, скорость чтения цензорами неподсчитываемая", - написала Ивлева.

Она добавила, что отправлять письма помогали Юрий Шейн из Москвы и Антония Целина из Одессы.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца. Подконтрольный РФ суд Крыма отказал в апелляции всем 24 украинским морякам.