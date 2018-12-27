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Кабмин расширил эмбарго на импорт из России

Кабмин расширил эмбарго на импорт из России

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации", запретив ввоз из России крахмала и глюкозы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Согласно постановлению, запрет на импорт из России расширен на крахмал кукурузный; глюкозу и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20% масс. % фруктозы в сухом состоянии; глюкозу и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20% масс. %, но менее 50 мас. % фруктозы, кроме инвертного сахара, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины продлил срок эмбарго против товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2019 года, однако, оставил без изменений список запрещенных товаров из РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Кабмин, импорт, эмбарго
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