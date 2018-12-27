Вступил в силу закон о названии религиозных организаций с центром в государстве-агрессоре

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Украине с 26 декабря вступил в силу закон № 2662-VIII относительно названий религиозных организаций, центр которых находится в государстве, признанной агрессором. Об этом сообщает УНН.

Закон обязывает религиозные организации указать в своих официальных названиях принадлежность к государству-агрессору, определяемую по следующим признакам:

в уставе звена организации в Украине содержатся указания на вхождение в организацию с центром в государстве-агрессоре;

устав организации в государстве-агрессоре содержит упоминание про звено в Украине и право руководителей принимать решения в канонических и организационных вопросах, которые являются обязательными для организации в Украине;

устав иностранного религиозного объединения предусматривает обязательное вхождение руководителей организации в Украине в уставные органы зарубежной организации с правом решающего голоса.

Напомним, Верховная Рада запретила УПЦ МП называтся украинской церковью, а их священникам служить на фронте.