Новости: Политика
Четверг, 27 декабря 2018, 14:16 • Дмитрий Мирончук • 5850
Вступил в силу закон о названии религиозных организаций с центром в государстве-агрессоре
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Украине с 26 декабря вступил в силу закон № 2662-VIII относительно названий религиозных организаций, центр которых находится в государстве, признанной агрессором. Об этом сообщает УНН.
Закон обязывает религиозные организации указать в своих официальных названиях принадлежность к государству-агрессору, определяемую по следующим признакам:
- в уставе звена организации в Украине содержатся указания на вхождение в организацию с центром в государстве-агрессоре;
- устав организации в государстве-агрессоре содержит упоминание про звено в Украине и право руководителей принимать решения в канонических и организационных вопросах, которые являются обязательными для организации в Украине;
- устав иностранного религиозного объединения предусматривает обязательное вхождение руководителей организации в Украине в уставные органы зарубежной организации с правом решающего голоса.
Напомним, Верховная Рада запретила УПЦ МП называтся украинской церковью, а их священникам служить на фронте.
Источник: УНН