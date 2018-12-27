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В СБУ рассказали о разоблачении российского агента в Минобороны

В СБУ рассказали о разоблачении российского агента в Минобороны

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В апреле СБУ разоблачила деятельность агента Генштаба России, который работал инженером стратегического предприятия Министерства обороны Украины. Об этом на брифинге сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, передает УНН.

В СБУ рассказали, что разоблачен полковник запаса ВСУ с позывным «Сократ» в обмен на гражданство и пенсионное обеспечение в России собирал и передавал сведения о Украинские военные способности.

"Бывший полковник ВСУ "Сократ" получил реальный срок - 4 года лишения свободы. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 111 (Государственная измена)", - рассказал Настюк.

Отмечается, что в обмен на гражданство и пенсионное обеспечение в России "Сократ" собирал и передавал сведения в сфере ремонта военной техники и авиации в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее сообщалось, что в Одесской области СБУ разоблачила пророссийскую террористическую группу .

Так же СБУ разоблачила российские агентурные сети в Николаевской и Харьковской области.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия
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